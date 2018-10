Malcom desechó la oferta de la Roma (cuando incluso el cuadro italiano anunció que pasaría exámenes médicos) para irse al Barcelona en el pasado mercado de fichajes. No obstante, el extremo zurdo brasilero, ex Bordeaux, no ha gozado de chances de parte de Ernesto Valverde e incluso no ha formado parte de lista en los partidos.

Ante esto - y para posiblemente darle recambio a Malcom -, Barcelona se ha interesado en Domenico Berardi, atacante del Sassuolo de la Serie A. Así lo asegura este miércoles el medio italiano Tuttosport.

" Berardi es un jugador zurdo y dotado de un muy buen físico. Tiene atrevimiento para el uno contra uno y con destellos de calidad y agilidad", añade Mundo Deportivo a través de su edición digital. Aunque, hay otro cuadro que también lo intentará contratar.

Resulta que la Roma, a través de Monchi, lo buscará de cara a la próxima temporada. La dirigencia romana no quiere un nuevo 'Caso Malcom' y que los azulgranas los atrasen.

Por otra parte, Barcelona se verá las caras este miércoles con el Inter de Milán por la fecha 3 del Grupo B de la Champions League 2018. Luego, el domingo, chocará con Real Madrid en el Camp Nou.