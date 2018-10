Casi todos los jugadores profesionales sueñan con ponerse la camiseta del Barcelona en algún momento. Jugar con Lionel Messi al lado y gritar goles en el Estadio Camp Nou son las metas de ciertos futbolistas. Hubo uno que pasó por el elenco catalán y salió campeón, pero acaba de revelar que fue un error haber fichado por el cuadro español.

Así lo ha asegurado Alexander Hleb, ex jugador bielorruso del Barcelona , en conversación que mantuvo con el diario inglés The Telegraph. Allí repasó lo que vivió siendo jugador azulgrana y lo que extrañó del Arsenal en Inglaterra, cuadro de donde salió para irse a LaLiga Santander por primera vez.

"Cuando les comentó a mis amigos el interés del Barcelona me dijeron: ¿Estás loco? Es el mejor equipo del mundo. Tienes que jugar allí", fue lo que le dijo el ahora volante del BATE Borisov al citado medio.

Asimismo, habló que no rindió lo esperado en el 'Barza'. "No alcancé mi potencial. Creo que fue un error ir allí. Perdí mis mejores años. Mi etapa en los 'gunners' fue fantástica. Me encantaba el club, el entrenador, los jugadores y Londres. Era un sueño", añadió.

Como se recuerda, Alexander Hleb tan solo pasó la temporada 2008-09 en Cataluña. Luego volvió al Stuttgart y probó suerte también en Birmingham, Wolfsburgo, Konyaspor, Gençlerbirliği de Turquía, entre otros clubes.