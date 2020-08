El nombre de Gerard Deulofeu ha vuelto a sonar por las oficinas del Camp Nou. No porque el Barcelona esté interesado en ficharlo para el 2020-21, sino por aprovechar la llegada de Ronald Koeman al banquillo azulgrana para pegarle un ‘palo’ al entrenador neerlandés.

En entrevista con el ‘Club de la Mitjanit’ de Catalunya Radio, el atacante de 26 años ha opinado sobre el fichaje de Koeman y recordado que fue poco afortunado cuando lo tuvo de técnico mientras jugaba prestado en el Everton de la Premier League.

Para Deulofeu, no dejó huella en su carrera. “Koeman no me aportó nada como entrenador durante los seis meses que estuve en el Everton. Ya veremos cómo le va en el Camp Nou”, dijo el actual atacante del Watford inglés.

Consultado sobre el mal momento que vive el Barcelona tras la paliza que sufrió a mano del Bayern Munich en la Champions League, Deulofeu dejó en claro que nada le afecta.

“La verdad es que el Barça no me da pena alguna. De hecho, ahora mismo me da igual”, dijo el antiguo jugador del equipo catalán, que dejó Les Corts en el mercado de fichajes de 2018.

Ronald Koeman firmó contrato con el Barcelona por dos años.

Empieza una nueva era

Koeman regresa al club donde brilló como defensor bajo su compatriota Johan Cruyff a inicios de los noventa. Su decisivo gol en tiempo extra en la final contra Sampdoria en Wembley dio a Barcelona su primer título europeo hace casi tres décadas.

“La leyenda azulgrana, héroe del Barça en Wembley y que dio a los culés su primera Copa de Europa, vuelve al Camp Nou”, dijo Barcelona al anunciar el contrato de dos años con el técnico.

Koeman había estado dirigiendo la selección nacional de Holanda y estaba contratado hasta el 2022. Guió al equipo al segundo puesto en la Liga de Naciones el año pasado y se aprestaba a dirigirlo en la Eurocopa de este año antes de que el certamen fuese aplazado debido a la pandemia de coronavirus.





