Neymar puede quedarse sin Champions en el mes de febrero. Una lesión lo alejaría del partido contra el Real Madrid, sin embargo, si se encontraría en Barcelona , el delantero brasileño podría confiar en que se le dé vuelta al partido de octavos de final. Así lo asegura el diario ‘Mundo Deportivo’ en su edición digital de este miércoles, en donde asegura que el círculo culé trató de convencer en Estados Unidos para que ‘Ney’ no se marche a París.



La competitividad de La Liga con la Ligue 1 es distinta y el PSG, como dijo Rabiot, puede meterle ocho goles al Dijon, pero la facilidad no será igual cuando juegue la Champions League. Pasó en la fase de grupos cuando golearon al Bayern Munich en el Parque de los Príncipes y cayeron estrepitosamente ante los bávaros en el Allianz Arena. Y frente al Real Madrid fue el mismo caso. Por eso, los culés habrían hablado con ‘Ney’ al respecto.



En un momento de la conversación entre catalanes y Neymar, en un hotel de Nueva York, y para hacerle ver la razón de su dudosa elección, se le hizo una pregunta directa al brasileño: “Vamos a ver, Ney... ¿cuántos equipos de la Liga francesa conoces?”. Y, efectivamente, conocía más ingleses. Pero se emperró en irse y se fue a París.



El atacante estrella del PSG y de la Seleçao Neymar estará como mínimo seis semanas sin jugar debido a la lesión que padece en el quinto metatarsiano del pie derecho, afirmó su padre y agente Neymar Senior este martes a la cadena ESPN Brasil.



Esa situación impediría al delantero, el futbolista más caro de la historia, jugar el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa la semana próxima contra el Real Madrid, en el cual el PSG debe remontar un 3-1.



Le permitiría en cambio llegar a tiempo al Mundial de Rusia (14 junio-15 julio).



"El PSG ya sabe que no va a contar con Neymar en los próximos partidos, que no va a contar con Neymar por seis semanas como mínimo, porque ese tratamiento durará de seis a ocho semanas. Eso ya está definido, independientemente de (si hay) cirugía o no", afirmó el padre del atacante al programa Bate Bola na Veia.



Según su también agente, a "finales de abril Neymar estará apto para jugar al fútbol".



Durante su intervención telefónica, no aclaró, sin embargo, si su hijo será finalmente operado de la lesión, tal y como había publicado el sitio GloboEsporte al comienzo del día.