Barcelona tiene una hoja de ruta en cuanto a los fichajes. Si uno no resulta, irán por el todo por otro futbolista, acorde a lo que se espera de él en la plantilla como en la dirigencia. Ya en el verano pasado, los culés hicieron todo lo posible por fichar a Philippe Coutinho – jugador que finalmente llegó en el mercado de invierno – pero en el camino encontraron varios obstáculos que los hizo intentar traer a un futbolista que ha ganado revuelto esta temporada en Europa. No solo por su nivel, sino por su proyección en altas competencias.



Con 26 años, Eriksen se perfila como uno de los grandes candidatos para salir en el próximo mercado de pases. Claro, si es que Mauricio Pochettino no sigue en su cargo y si el Tottenham no pone una piedra en su zapato, tal como lo había hecho con otros jugadores. Real Madrid sufrió mucho para traer a Modric y Bale al Santiago Bernabéu, si Barcelona intenta volver a fichar a Eriksen, ¿el mismo impedimento? Nadie puede saberlo a ciencia cierta.



Martin Schoots ha confirmado al diario ‘Mundo Deportivo’ que su representado estuvo en la órbita de los azulgranas, aunque finalmente no ha haya habido un acuerdo entre los clubes. El volante danés ha ganado fama con sus participaciones en la Champions League y ha dejado de mirarse como una revelación en el fútbol, ahora es todo un futbolista consolidado.



Christian Eriksen , nacido en Middelfart hace 26 años, ha dado un salto como jugador de la mano de Pochettino en el Tottenham. Sigue siendo aquel jugador técnico que se le veía como el sustituto de Michael Laudrup en sus años del Ajax, pero en la Premier se ha endurecido, mete el pie en el cuerpo a cuerpo y juega más cerca del área, con lo que marca más goles. Sin embargo, por contra, es absolutamente indispensable para los ‘Spurs’. Por eso, ya le pusieron el mediocampista: 225 millones de euros. ¿Llegará a España?