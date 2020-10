Lionel Messi cuenta los meses para sellar su salida definitiva del FC Barcelona . El astro argentino también inició la evaluación del final de su carrera, donde Newell’s Old Boys ocupa un lugar importante en la decisión que tomará luego de la cita mundialista de Qatar 2022.

Incluso, Emili Rosaud, exvicepresidente de Barcelona, dio detalles sobre el deseo de Messi de volver a Argentina en un futuro no muy lejano para devolverle parte de lo que recibió del club rojinegro. Además, su pésima relación con Josep María Bartomeu habrían hecho que el atacante sudamericano aumente sus deseos de volver a casa.

“Para que Lionel Messi no se vaya del Barcelona, Messi necesita que le presenten un buen proyecto deportivo. Él quiere sentirse protagonista y partícipe. Creo que está muy disgustado con Bartomeu porque incumplió en muchas ocasiones. Con una nueva dirigencia y con un proyecto deportivo a la medida y con un plantel competitivo no me quedan dudas que se lo replantearía, pero sigue teniendo en mente retirarse Newell’s después del próximo mundial. Por eso, no hay que hacerle un un planteamiento solo por una temporada si no por los próximos años”, sostuvo Rosaud en diálogo con Radio Villa Trinidad.

Presidente de LaLiga despreocupado por posible salida de Messi de Barcelona

Lionel Messi intentó dejar Barcelona a inicios de temporada. El argentino no se sentía respaldado por la gestión de Josep María Bartomeu, por lo que buscó negociar con el Manchester City para partir con dirección a Etihad. Finalmente, su fichaje no se pudo dar por motivos contractuales con los azulgranas.

La posibilidad de que el ’10′ del Barza deje el torneo español fue preocupación para más de uno. Tal parece que, entre ellos, no se encuentra el presidente de LaLiga: Javier Tebas. La cabeza del ente rector de la Primera División de Fútbol español, se refirió a Lionel Messi y su futuro.

Sobre si sería un perjuicio para LaLiga si se va Messi, respondió: “No sería un drama. Se fue Cristiano Ronaldo, se fue Neymar y no es un drama. Se fue Neymar al PSG, y no veo que la liga francesa se haya puesto a mayor nivel internacional, esa es la realidad, aquellos que piensan que los jugadores son los que hacen las competiciones o la marca de una competición, están equivocados”.

TE PUEDE INTERESAR