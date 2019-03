“Luis Suárez debería sancionado de por vida por tratar de engañar con el VAR y sin VAR”

Se llama Moisés Hurtado, tiene 38 años y ha jugado por el Espanyol, Eibar y Granada, entre otros equipos de España. Actualmente, como entrenador del Juvenil A del cuadro de Barcelona, el ex zaguero central ha cargado contra Luis Suárez , un delantero que se habitúa a tirarse dentro del área sin castigo alguna. Como si tuviera licencia para los árbitros, el seleccionado uruguayo fue mencionado por parte del español en su cuenta de Twitter.



“Ahí está Luis Suárez... un jugador que debería de estar sancionado de por vida por tratar de engañar -y conseguirlo con VAR y sin VAR- siempre al árbitro, dando media clasificación a su equipo. ¡¡¡Y ningún defensa lo pone en la tercera gradería!!!", escribió el ex jugador del Espanyol entre 2002 y 2010. ¿Cuál será la reacción ahora del charrúa con este caso?



Luis Suárez se mostró feliz este miércoles tras clasificarse para los cuartos de final de la Champions League afirmando que "el equipo sigue agarrando confianza".



"Estoy feliz por avanzar a cuartos de final. Sabíamos que tendría dificultad esta eliminatoria", dijo Suárez a la televisión Movistar a pie de campo tras golear 5-1 al Lyon en la vuelta de octavos de final de la 'Champions'.



"El equipo sigue agarrando confianza", añadió el delantero azulgrana, que consideró que "ellos se crecen después del 2-1, y tienen unos buenos minutos, pero con el 3-1 adquirimos tranquilidad". El charrúa destacó que el equipo fue más contundente que en la ida, donde el resultado fue 0-0. "Hay días en los que (la pelota) no quiere entrar y hoy tuvimos muchas ocasiones de gol y entraron la mayoría"



Suárez no se mostró preocupado por el hecho de que todavía no haya marcado esta temporada en la Champions League.



"El delantero convive con el gol, pero me hace más ilusión avanzar a los cuartos de final", aseguró, antes de afirmar que "solo queda levantar la cabeza y seguir para que pueda marcar más goles en otros partidos". Todo bien por su lado.



