De Marcelo Gallardo se ha hablado mucho en los últimos días, y no precisamente por la final de la Copa Libertadores 2019 entre River Plate y Flamengo. Y es que el entrenador argentino suena para ponerse el buzo del Barcelona para el año 2020 ante una posible marcha de Ernesto Valverde ya que los culés han conseguido irregulares resultados en los últimos partidos y no han mostrado su mejor versión de juego.

Medios españoles como El Chiringuito reportaron que la dirigencia del Barcelona tiene en mente a Marcelo Gallardo en el corto plazo como nuevo director técnico. Ante todo lo que se dice sobre él, ha sido el propio ‘Muneco’ - como se le conoce en tierras argentinas - quien ha declarado para zanjar cualquier rumor que lo pone como nuevo DT de Lionel Messi, Luis Suárez y compañía.

“La verdad que no puedo hacer eco a rumores. Hasta el momento nadie me ofreció una reunión o conversación para definir mi futuro. Creo que no es el momento para hacerlo”, fue lo que sostuvo Gallardo, en un primer momento, en conversación que tuvo con el medio brasilero Globo Esporte.

Gallardo tiene una meta y no es el ‘Barza’, por ahora

Asimismo, recordó que su concentración está actualmente en la Superliga Argentina y posterior final de la Copa Libertadores 2019 en Lima (23 de noviembre). “Estamos en una fase muy importante para River y vamos a jugar partidos decisivos. No hay nada que pueda desconcentrarme de mis objetivos”, añadió.

Por otra parte, el primer equipo del Barcelona jugará este sábado frente al Celta de Vigo en el Camp Nou por la jornada 13 de LaLiga Santander. Los culés están en la obligación de sacar los tres puntos en condición de local si es que no quieren perder la punta del campeonato. Real Madrid tiene el mismo puntos que ellos (22), aunque una menor diferencia de goles.

