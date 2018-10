La temporada 2013-14 no fue buena para el Barcelona. Con el 'Tata' Martino como técnico, los azulgranas no ganaron la Champions ni la Copa del Rey y tampoco la Liga. Aunque de haberse impartido correctamente la justicia en el duelo decisivo ante el Atlético de Madrid , los 'Culés' al menos hubiesen ganado la competición doméstica.



Esa es la conclusión que se puede sacar de las declaraciones que Elvio Paolorosso ha brindado. ¿De quién se trata? Nada menos que del exasistente de Martino en su paso por el Barcelona. En entrevista con 'TNT Sports', reveló que el día que los azulgranas perdieron el título recibieron una llamada del árbitro Mateu Lahoz, quien reconoció que se equivocó en anular un gol lícito a Messi.

"Así y todo, llegamos a la final, al último partido. Hace el gol Messi que era el que nos daba el campeonato y el árbitro lo anula. Eran las dos de la mañana, estábamos llorando en el vestuario y el árbitro vino a pedirnos disculpas. Fue un año complicado", aseguró el extrabajador del FC Barcelona.



La mala temporada de Martino en el Barcelona

Paolorosso se refirió también a las críticas que recibió Gerardo Martino durante su estancia en el FC Barcelona: "La prensa no lo trató muy bien en el Barça porque no tenía experiencia europea, pero Puyol siempre lo defendió y le deseó suerte, incluso dijo que se había ganado el vestuario", dijo.



"Nosotros hemos tenido un solo arquero bueno que se rompió los cruzados (Valdés), el problema de Messi que iba preso o no iba preso, el presidente del club que termina preso (Rosell), a Puyol que le dijeron al Tata que se iba a recuperar, que no traigamos nada, Piqué que se fisuró la pelvis en un salto, Neymar se rompe la rodilla cuando viene", concluyó.