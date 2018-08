Noticias en el FC Barcelona. De acuerdo al diario 'Sport' de Cataluña, los azulgranas preparan otra movida en el mercado de fichajes 2018. Aunque no se trata de una llegada, sino de una salida. El protagonista sería nada menos que Paco Alcácer , quien cansado de la falta de minutos, terminaría en el Real Betis, también de la Liga Santander.



El exdelantero del Valencia es uno de los pendientes del Barcelona en este mercado de pases. Ya sabe que no contará para Valverde en la temporada y no vería con malos ojos mudarse a Sevilla luego de su frustrada llegada al Nantes y Watford. Ambos clubes quisieron a Paco, pero las negociaciones no prosperaron por motivos económicos.

"La idea del delantero es buscar un proyecto deportivo en el que pueda volver a sentirse protagonista y el Betis europeo podría encajar en sus planes. Por ahora ha habido un tanteo y quedan algo más de dos semanas para tomar una decisión definitiva. En todo caso, en el Barça están convencidos de que Alcácer va a encontrar acomodo en el mercado con total seguridad", publica el portal 'Sport'.

Hay que recordar que Paco Alcácer llegó hace dos temporadas al FC Barcelona como un revelo ocasional de Suárez. En su primer año como 'Culé', el atacante de 24 abriles tuvo varias chances con Luis Enrique. Sin embargo, las cosas cambiaron con Valverde, al punto que se pasó en el banquillo más de la mitad de la Liga pasada.



Si se confirma la marcha de Alcácer en los próximos días, sería la décima baja del FC Barcelona para el actual mercado de fichajes luego de las salidas de Yerry Mina, André Gomes, Lucas Digne, Gerard Deulofeu, Aleix Vidal, Andrés Iniesta, Paulinho, Ortolá y Douglas Pereira.