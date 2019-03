"Son basura": el jugador del Barça que explotó contra el diario 'Bild' por acusarlo de indisciplinado

Una de las noticias que ha sacudido la interna del FC Barcelona es la airada reacción de Kevin-Prince Boateng contra el diario 'Bild'. El delantero azulgrana se molestó con el medio alemán por una publicación que acusaba al futbolista de indisciplina.



Según 'Bild', Ernesto Valverde quedó muy molesto con Boateng luego de que este se ausentara en el entrenamiento que el 'Txingurri' preparó el pasado lunes para todos los jugadores que no estaban citados con sus selecciones por el parón FIFA.

Kevin Prince Boateng (Getty) Kevin Prince Boateng (Getty)

El diario alemán explicó también que los preparadores físicos del FC Barcelona estuvieron esperando al delantero ghanés-alemán cerca de una hora y al no verlo en la Ciudad Deportiva, informaron a Valverde.



Semejante información llegó a oídos de Boateng, quien a través de sus redes sociales no tardó en responderle a 'Bild'. "Consigan la información correcta antes de escribir una basura", escribió el delantero del FC Barcelona en una historia con la foto de la nota.



En la vuelta de la Liga Santander, Boateng está llamado a tener minutos este fin de semana ante el Espanyol en el derbi catalán. Ante la lesión de Suárez, el ex del AC Milán tiene chances de titular.

La respuesta de Boateng a 'Bild'. La respuesta de Boateng a 'Bild'.

