PSG 'dinamita' los planes del Real Madrid a través de una campaña publicitaria con Neymar y Mbappé

Consciente de que Real Madrid ha convertido a Neymar y Kylian Mbappé en sus próximos objetivos para el mercado de fichajes 2019, el PSG no ha perdido el tiempo y, a través de una campaña publicitaria, ha mandado un mensaje a Valdebebas: no se venden.



Y es que el club parisino ha lanzado la campaña para captar abonados de cara a la temporada 2019-20 nada menos que con Neymar y Mbappé como protagonistas. En el Parque de Los Príncipes están más que seguros de que no se irán al ni Real Madrid ni a ningún otro gigante de Europa.



"No es 100%, es 2.000%. Se quedarán en París", así de rotundo fue el presidente del PSG, Nasser Al - Khelaifi, cuando le preguntaron los periodistas si existía la posibilidad de la marcha de sus dos estrellas en el mercado de fichajes de verano.

Mbappé, el crack que más le interesa al Real Madrid

Según 'El Chiringuito', el Real Madrid ya se habría puesto en contacto con el jugador de 20 años por medio de Zinedine Zidane. El entrenador del equipo merengue mantuvo una charla donde Kylian reveló su disposición para pedirle a Nasser Al-Khelaifi que le deje salir de París.



La operación podría tener como cromos de intercambio a James Rodríguez e Isco Alacrón. Este traslado podría servir para convencer al jeque que deje ir a una de sus máximas estrellas. Así mismo, abaratar precios.

