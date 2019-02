Valverde decide: ofrecen al Barcelona a lateral que destacó en el Sudamericano Sub 20 2019

Barcelona se ha dedicado a contratar jóvenes jugadores en el mercado de fichajes de invierno. Por ejemplo, se hicieron con los servicios de Jean-Clair Todibo, Frenkie de Jong (para la próxima temporada) y Emerson; este se marchó al Real Betis en calidad de préstamo (antes jugó en Atlético Mineiro).

Aunque, este último no sería el último brasilero que llegue al Barcelona para los próximos meses. Luan Cándido (18), lateral izquierdo del Palmeiras, ha sido ofrecido al club culé de cara a la campaña 2019-20.

El diario Sport afirma que Alexandre Mattos, director de fútbol del Palmeiras, estuvo esta semana en tierras catalanas y allí le habló de Luan Cándido a la dirigencia del 'Barza'. "Pretende volver a su país con la venta encaminada de algunas de sus promesas", sostiene el citado medio.

Como se recuerda, el jugador fue parte del plantel de la Selección de Brasil en el Sudamericano Sub 20 2019 que se jugó en Chile. No obstante, no alcanzó la clasificación al Mundial de Polonia.

De otro lado, el primer equipo del Barcelona ya se prepara el partido de este sábado ante Sevilla por la jornada 25 de LaLiga Santander. Tiene 54 puntos y le lleva siete unidades de ventaja al segundo, Atlético de Madrid.