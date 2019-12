Pedro Rodríguez fue parte de ese Barcelona que hizo historia de la mano de Pep Guardiola como director técnico. Varios de los hinchas culés aún tienen en el recuerdo el gol que le marcó al Manchester United en el mítico Wembley por la final de la Champions League 2010-11. Ese encuentro los azulgranas lo ganaron 3-1 también con tantos de Lionel Messi y David Villa.

Actualmente, el delantero Pedro Rodríguez se desempeña en el Chelsea que acaba de llegar a los octavos de final de la Copa de Europa. Sin embargo, el deseo del internacional con la Selección de España es volver a ponerse la camiseta del Barcelona en el corto plazo. Eso lo tiene bien en claro.

“Es una opción que siempre está allí y se puede dar. Todos saben lo que siento por Barcelona y es evidente que la posibilidad de regresar es latente. Siempre lo he dicho. Le tengo mucho cariño. Allí estuve varios años, viví experiencias increíbles y me he sentido querido por la afición”, fue lo que dijo Pedro al programa Qué t’hi jugues.

Pedro al ‘Barza’, algo complicado que ocurra pronto

Pese a su intención de llegar al ‘Barza’, bien sabe que la decisión no depende exclusivamente de él y su agente. “No sé si está en manos del director técnico o del presidente. Espero que se dé”, sostuvo el extremo zurdo.

Pedro Rodríguez será parte de los octavos de final de la Champions League con el Chelsea, con el que quedó en el segundo puesto del Grupo H. Barcelona podría ser su rival en esta nueva etapa de la Copa de Europa.

