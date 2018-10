Ernesto Valverde podría sorprender al FC Barcelona con una de las noticias más inesperadas. Según publica este domingo el diario 'Sport', el entrenador de los azulgranas estaría evaluando no seguir en el cargo cuando acabe el contrato de dos temporadas que firmó en 2017 al convertirse en el sucesor de Luis Enrique.



Valverde tendría varios motivos para no seguir en el cargo. Y no todos obedecen a los últimos resultados que el Barcelona ha logrado en LaLiga Santander (cuatro partidos sin ganar). Que dude de su continuidad en el banquillo también obedece al desgaste.



El 'Txingurri' siente presión de la prensa, hinchas y jugadores y sería uno de los factores para no seguir en Barcelona. Aunque también, siempre según la citada fuente, desacuerdos con la directiva, como la venta de Paulinho y el fichaje de Malcom sin que lo él lo haya pedido, tendrían influencia en su posible marcha.

Barcelona piensa en su reemplazante

Ernesto Valverde tomaría una decisión definitiva en 2019, cerca al final de la temporada. En todo caso, sea cual fuere lo que diga, en Camp Nou ya han pensado en dos posibles reemplazantes.



Quique Setién es el primero de los dos candidatos a ser DT del Barcelona en 2019-2020. El estilo de juego que impone en sus equipos gusta en el club. Ya lo ha demostrado en su paso por Las Palmas y en la primera temporada en el Betis, clasificó para la Europa League.



Según las informaciones publicadas por Sport, el hijo del mítico Johan Cruyff sería una apuesta personal de Josep Maria Bartomeu para ser candidato a tomar el puesto. El técnico holandés conoce a la perfección la filosofía de juego del FC Barcelona y es considerado un técnico que encajaría dentro del perfil que busca el club.