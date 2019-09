Pues no era una “paranoia”, Dembélé

Triunfo balsámico para un Barça que sigue lejos de su mejor forma. Pero al fin y al cabo, triunfo que sirve para agarrar 3 puntos más y rebajar la tensión. Una tensión que no huye de la figura de Ousmane Dembélé. Las ausencias por lesión de Messi y de Ansu Fati parecían abrirle las puertas de la titularidad en Getafe, pero justo a una hora de empezar el partido, saltaba la noticia.

El extremo francés, que reapareció el martes contra el Villarreal después de lesionarse en la primera fecha de Liga, se caía de la convocatoria por unas molestias musculares en la pierna izquierda. Unas molestias que algunos percibieron en este mismo partido, pero que Valverde, al ser preguntado si “era una paranoia” pensar que Dembélé había salido tocado, respondió que esperaba que sí. Pero, desgraciadamente, al final resultó que no.



Este pasado viernes, en el último entrenamiento en Barcelona, notó un pequeño pinchazo y, dado su historial, Valverde optó por no arriesgar. Un historial que podríamos catalogar de cristal, porque con esta ya son siete las lesiones como blaugrana. Una cifra que contrasta enormemente con su currículum de lesiones en el Renes y el Dortmund, con los que apenas sufrió percances de este tipo. En el Barça, ya lleva más de 250 días de baja. Una cifra que no compensa, ni mucho menos, la barbaridad que costó hace tres temporadas.



La lesión de Dembélé

Según informó Barcelona por medio de comunicado médico, "Dembélé tiene unas molestias musculares en el muslo izquierdo. Es baja para el partido de hoy y se le harán más pruebas en Barcelona para conocer el alcance exacto de estas molestias".



A inicio de temporada, tras el partido ante el Athletic Club, Dembélé sufrió una rotura en el bícep femoral de la pierna izquierda. El martes entró a la convocatoria ante Villarreal pero la felicidad le duró poco.



