Le dice adiós al Barcelona: pacto entre Rakitic y Juventus para forzar su llegada en enero de 2020

Ivan Rakitic fue uno de los jugadores que Barcelona presentó como moneda de pago para tener nuevamente a Neymar. El croata no quiso saber nada de pasar al PSG para esta temporada y luego de ver que Ernesto Valverde solo lo pusiera 44 minutos en los tres primeros partidos ligueros, el ex Sevilla le dijo a la directiva que tenía una oferta de Juventus sobre la mesa.

La negociación entre Juventus y Barcelona por el traspaso de Ivan Rakitic se dio en el último día del mercado de fichajes. Sin embargo, el poco tiempo que tuvieron ambas directivas no permitió que se llegue un acuerdo, aunque esto no significa que el volante no se vea con la camiseta bianconera en el mediano plazo. Así lo apunta Tuttosport este miércoles.

Sucede que el medio italiano menciona que entre Rakitic y la 'Juve' están las cosas claras para que el jugador se convierta en nuevo fichaje del equipo que dirige Maurizio Sarri, todo para enero del año 2020.

Juventus y Rakitic, dos destinos que están cerca de unirse

"El elenco italiano, campeón vigente de la Serie A, estaría bien decidido en reclutar al internacional con la Selección de Croacia, por lo que reanudaría las negociaciones en el próximo mercado de invierno europeo", es lo que también menciona el diario Mundo Deportivo.

Por otra parte y luego de la para en el Viejo Continente por la fecha FIFA de setiembre, el primer equipo del Barcelona se verá las caras el 14 de este mes frente al Valencia por la cuarta jornada de LaLiga Santander. El equipo de Ernesto Valverde tiene cuatro puntos tras perder con Athletic Club, ganarle al Betis y empatar con Osasuna en El Sadar.

