Barcelona tiene un gran problema para la siguiente temporada. ¿Su nombre? Samuel Umtiti. No es que el zaguero central no se encuentra cómodo en Cataluña, todo lo contrario. Umtiti es titular indiscutible, es mirado como uno de los valores más altos de la plantilla y Messi y otros referentes se siente a gusto con el francés en la actualidad. No obstante, su contrato es un flaco para la dirigencia culé. Con una cláusula de 60 millones de euros, muchos clubes de la Premier League podrían llevárselo sin ningún problema para el próximo mercado de pases.



El Barza tiene pensando ofrecerle una mejora de contrato a Umtiti como a Jordi Alba, dos pilares en la zaga culé. El pedido no es solo de Leo Messi , sino de todo un plantel que quiere mantener la competencia en toda Europa. Por ello, tras los fichajes de Yerry Mina y Philippe Coutinho, Barcelona planea ahora las renovaciones de los jugadores para futuro.



Por otro lado, Coutinho y Yerry Mina figuran por primera vez en la convocatoria del equipo azulgrana para el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey el jueves contra el Espanyol.



Coutinho, que heredó el número 14 de Javier Mascherano y de Johann Cruyff, recibió el alta médica para jugar al igual que el capitán Andrés Iniesta y el delantero Paco Alcácer.



El brasileño, fichado del Liverpool por 160 millones de euros, 40 de ellos en variables, pero que había llegado con un problema en una muslo, forma parte de la nómina de 19 jugadores convocados por Ernesto Valverde para enfrentarse al Espanyol.



En la lista figura también el central colombiano Yerry Mina, llegado a mediados de enero.