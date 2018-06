Gerard Piqué ha sido el único representante de Barcelona que se ha pronunciado públicamente respecto al anuncio de Antoine Griezmann . El delantero francés fue vinculado con los azulgranas en la última semana.

El defensor de la Selección de España felicitó al atacante por tomar una decisión valiente, a través de redes sociales. El zaguero también tuvo cosas por decir después del empate frente a Portugal por la Copa del Mundo.

"Se llega a discutir de mi compromiso con Barcelona que es lo más indudable. Hace unos meses hablé con Griezmann y me dijo que había posibilidad de venir. Al tomar la decisión dije que lo podíamos grabar" , reveló Piqué .

"Yo no estaba en el día a día y no sabía a la decisión que iba a tomar. Ayer me llaman y me dicen que sale. Que me critiquen por algo que iba a suceder igual. Yo no le aconsejo, solo pongo cámaras para ver lo difícil que es" , añadió.

"En el momento en el que lo sé lo comunico al club es el último día y no hay tiempo de reacción. No se grabaron dos finales. Está grabado lo que se ha visto. Todo lo nuevo genera debate y es bueno que la gente vera como se toma una decisión" , indicó.

Piqué reveló una conversación con Josep Maria Bartomeu, presidente de Barcelona , quien se enteró sobre la noticia relacionada al futuro de Griezmann en la temporada inmediata al Mundial.

"Sí, he hablado con él. Todo bien. Está un poco jodido porque esperaba que acabaría viniendo y al final no ha venido Griezmann . El Barcelona está por encima de todo esto y hay muchos jugadores que quieren venir" , finalizó.