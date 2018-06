No, no es Griezmann. Barcelona , además del delantero del Atlético de Madrid, negocia con otros jugadores para hacer un plantel que pueda, por fin, ganar Champions League. Para ello no es solo necesario un atacante, también hacen faltas otras piezas. Una de ellas es un volante defensivo, que también pueda jugar de central. Y ese jugador ya está decidido.



El cuadro azulgrana se encuentra decidido a cerrar el fichaje de la joven estrella del Ajax de Ámsterdam Frenkie de Jong. De acuerdo a una mención del diario 'As', para esta próxima semana, entre el lunes 11 y el miércoles 13, se producirá una reunión entre los responsables del FC Barcelona y los representantes del futbolista del Ajax.



El presidente Josep Maria Bartomeu, que ha impulsado los relevos que ha llevado a cabo Pep Segura en la secretaría técnica incorporando a Éric Abidal y Ramon Planes en el lugar de Robert Fernández, desea que se potencie al máximo la plantilla con el objetivo de volver a ganar la Champions League en la temporada 2018/19.



En esta línea iría el fichaje del jugador de 21 años del Ajax que puede jugar como pivote defensivo y se adapta también como defensa central. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2022.

Formado en las categorías inferiores del Willem II, Frenkie de Jong llegó al Ajax dos temporadas atrás. Esta temporada ha disputado 26 partidos (1 gol, 9 asitencias) con el primer equipo 'ajacied'.