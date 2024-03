El FC Barcelona se encuentra en un momento crucial de su historia, con el destino de su banquillo del primer equipo aún envuelto en un manto de incertidumbre. A medida que la temporada avanza y los rumores se intensifican, el director deportivo Deco ha mantenido un hermetismo calculado, dejando entrever que el club aún está en la fase de explorar todas las posibilidades disponibles. Sin embargo, en medio de este mar de especulaciones, el portugués ha sido categórico en un aspecto: el cuadro azulgrana no tiene la intención de desviarse de su modelo futbolístico distintivo.

“Independientemente del estilo de cada entrenador, el Barça tiene un fútbol parecido a todos los entrenadores del club. El entrenador tiene que respetar la idea del fútbol del Barça, un fútbol de calidad, jugar bien”, declaró el director deportivo, reafirmando el compromiso del club con su identidad futbolística arraigada en el juego de posesión y la calidad técnica.

En medio de este panorama, una opción que ha cobrado fuerza es la de Roberto De Zerbi. Según reportes del programa Tot Costa, el presidente Joan Laporta habría consultado a Pep Guardiola sobre su preferencia para el banquillo del Barcelona, y la respuesta del icónico exentrenador culé habría sido De Zerbi.

Esta revelación podría impulsar la candidatura del entrenador italiano, quien se presenta como una alternativa sólida frente a la vía alemana representada por nombres como Hansi Flick, Thomas Tuchel y Julian Nagelsmann. Hasta el momento, el nombre del ex Bayern Munich va ganando enteros en la lucha por ser DT azulgrana.

De Zerbi, conocido por su enfoque táctico innovador y su estilo de juego ofensivo, ha dejado una marca en el fútbol italiano con su trabajo en equipos como el Sassuolo. Su llegada al Barcelona podría representar un cambio refrescante y una nueva era de éxito para el club catalán, revitalizando la pasión y la ambición de sus seguidores en todo el mundo.





De Zerbi no cierra la puerta





El técnico italiano ha sido cuestionado hoy en rueda de prensa sobre las posibilidades que tiene de fichar por el club azulgrana o por el Liverpool, equipo con el que también se le ha relacionado. No ha cerrado ninguna puerta quien es entrenador del Brighton.

“Ahora solo tengo en la cabeza al Brighton. No he decidido nada y tengo contrato aquí. Me gustaría terminar la temporada de la mejor manera con nuestros jugadores jóvenes. Mi atención está en el Brighton, al 100%”, ha dicho el italiano este viernes en la previa del partido ante Fulham.

Roberto de Zerbi dirige a Brighton desde 2022. (Foto: AFP)





¿Cuándo vuelve a jugar el FC Barcelona?





Luego de derrotar 4-0 al Getafe, el cuadro catalán se alista para su próximo desafío. En el marco de la fecha 27 de LaLiga, el Barça visitará al Athletic Club en el Nuevo San Mamés. El partido está programado para el domingo 3 de marzo a las 3 de la tarde (hora peruana) y será transmitido por la señal de DSports (DIRECTV).

Tal como refleja la tabla de posiciones de LaLiga, el Barça se encuentra en el segundo puesto con 57 puntos, a cinco de alcanzar al líder Real Madrid. Asimismo, los dirigidos por Xavi Hernández han pasado en puntaje al Girona (56), aunque con un partido más que los equipos mencionados.

Cabe recordar que el Barcelona es el campeón defensor del título. Bajo la batuta de Xavi Hernández, los Culers ganaron LaLiga 2022-23 con 88 puntos, 10 más que el Real Madrid, su más cercano perseguidor. Lamentablemente, para los intereses del cuadro catalán, la situación de esta temporada es distinta.

Barcelona enfrenta a Athletic Club este fin de semana por LaLiga. (Foto: Agencias)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO





Kylian Mbappé anuncia su adiós

SOBRE EL AUTOR Renato Cardenas C. Nació en Lima en 1992. Ejerció estudios de traducción y pedagogía, pero su amor por el fútbol hizo que se interesara por el periodismo deportivo. En 2013 entró al Diario Depor para cubrir el campo de las noticias internacionales y desde ese entonces ha ganado mucha experiencia en medios digitales.