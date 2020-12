Una nueva derrota del Barcelona el fin de semana podría empezar a marcar el adiós de Ronald Koeman al banquillo azulgrana. Según los tertulianos de ‘El Chiringuito’, perder el domingo ante Levante significaría para el neerlandés que la Comisión Gestora, presidida por Carles Tusquets, empiece a valorar su destitución

El Barcelona se encuentra a solo tres puntos de la zona del descenso en LaLiga y un tropiezo más agravaría la crisis deportiva del club. Si bien Koeman tiene años de contrato por delante, la directiva de transición no estaría dispuesta a soportar un fracaso como quedarse fuera de la próxima Champions League.

Consultado por ‘El Chiringuito’ sobre la continuidad de Koeman, Tusquets prefirió guardar silencio sobre una decisión que vaya a tomar junto al resto de directivos. En todo caso, el resultado del partido ante Levante, en Camp Nou, marcará el plan de los altos mandos del Barcelona.

Koeman llegó al Barcelona en la temporada 2020-21.

Koeman, decepcionado tras el 3-0

El entrenador del Barcelona explicó que “la derrota ha sido por culpa de la primera media hora” después de perder por 0-3 ante el Juventus en el Camp Nou por la última fecha del grupo G de la Champions League.

“Hemos entrado al partido pensando en no perder en vez de ir con la actitud de ganarlo. Además, no hemos tenido el control y defensivamente no hemos estado bien. En cambio, el Juventus ha salido convencido”, añadió en este sentido.

Koeman dijo que “antes del partido hemos hablado sobre todo juntar al equipo, pero para juntarse hay que ganar batallas y duelos de uno contra uno y no ha sido así. Hemos dejado mucho espacio entre líneas. Estoy preocupado porque he visto de salida un equipo sin confianza y agresividad”.





