Pudo haber jugado al lado de Iniesta y Rakitic y el Barcelona pudo haber continuado con una de las grandes volantes del mundo, sin invertir más de 100 millones de euros por el fichaje de Philippe Coutinho. Sin embargo, no todas las historias son así y a veces se pierde en las negociaciones, o en este caso en las decisiones concernientes a los fichajes de la temporada. Ilkay Gundogan , quien ahora destaca en el Manchester City , pudo haber llegado a Cataluña cuando Luis Enrique era el entrenador del cuadro culé.



De acuerdo a medios españoles, el volante alemán pudo haber sido fichado por 20 millones de euros allá por el 2015. El ex jugador del Borussia Dortmund ya había pasado el reconocimiento médico fuera de Cataluña para no generar sospechas y ya estaba atado por el Barza. Sin embargo, en el camino, Luis Enrique prefirió que se fiche a Arda Turan a cambio de 35 millones de euros, casi el doble del monto del ahora futbolista de Pep Guardiola.



Manchester City lo fichó un año después por 27 millones de euros tras perderse la Eurocopa por una lesión en la rodilla. En el camino, Gundogan se ha lesionado en varias oportunidades con los ‘Citizens’, aunque es uno de los jugadores destacados por el Pep Guardiola.



Para el encuentro de los cuartos de final de la Champions League, el alemán estaría a la expectativa de pase hacia las semifinales del torneo más importante en el ‘Viejo Continente’.