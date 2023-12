El mundo del fútbol volvió a mancharse con un escándalo relacionado a un ‘sextape’. El protagonista de este lamentable episodio es Hwang Ui-jo, delantero coreano que milita en el Norwich City de la EFL Championship, quien ha sido suspendido por la Selección de Corea del Sur y no volverá vestir los colores surcoreamos, luego de ser acusado de grabar un video sexual de su exnovia sin el consentimiento de esta misma.

Todo el problema inició luego de la mediática ruptura de Hwang Ui Jo y Hwang Ui Jo, actriz y cantante del popular grupo de K-Pop T-ARA. El fin de esta relación se dio en marzo 2023, poco antes de que filtren videos del futbolista manteniendo relaciones sexuales con su exnovia, las cuales presenciaron acusaciones de trampa y traición.

“Los videos filtrados fueron grabados tras llegar a un acuerdo con su ex novia. Hwang ha sido chantajeado constantemente desde el 7 de mayo de 2023. El chantajista filtró ilegalmente videos de Hwang y su exnovia, y aunque no podemos estar seguros de que sea la misma persona, ha habido difusión indiscriminada de información y peticiones financieras″, se lee en el comunicado que emitió el equipo legal del futbolista de Norwich City.

Es necesario mencionar que el atacante de 31 años se mantiene firme en su posición y asegura que los videos fueron grabados con el consentimiento de la fémina. Sin embargo, al verse envuelto en este escándalo, la Selección de Corea del Sur optó por no convocarlo en sus próximos encuentros, al menos hasta que finalicen las investigaciones policiales sobre la grabación del video sexual ilegal.

DT de Corea del Sur se pronunció

Uno de las primeras personalidades del balompié surocoreano en pronunciarse sobre este tema fue Jurgen Klinsmann, seleccionador. El DT prefirió no entrar en detalles, pero aseguró que respetará la decisión que tome la Asociación de Fútbol de Corea del Sur.

“Hemos decidido no seleccionar a Hwang Ui-jo para el equipo nacional hasta que se llegue a una conclusión clara sobre los hechos. Entiendo perfectamente la situación actual y respetaré la decisión de la Asociación de Fútbol de Corea. Siempre hay especulaciones, pero hasta que no haya nada demostrado… no me lo creo”, señaló el estratega.

A lo largo de su carrera, Hwang Ui-jo anotó 16 goles en sus 60 encuentros disputados con el combinado asiático. Asimismo, tuvo la oportunidad de vestir los colores de grandes equipos como Seongnam, Gamba Osaka, Girondins, Nottingham Forest, Olympiacos, F. C. Seoul y Norwich City, su actual club, que hasta el momento aún no se pronunció sobre este severo problema que afronta su jugador.





SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.