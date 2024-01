El FC Barcelona no ha tenido un buen comienzo de año. Este fin de semana, sufrieron una derrota contundente por 4-1 contra su máximo rival, el Real Madrid. Este revés les privó de la oportunidad de ganar su primer título oficial español del año. El encuentro, además, tenía una importancia crucial, ya que podría haber representado un cambio significativo en una temporada hasta ahora discreta y con escasos goles para los azulgranas, que se encuentra cuartos en su liga. Sin embargo, el resultado fue una dura derrota, dejando al equipo con la moral por los suelos. Ahora, todas las miradas están puestas en Xavi Hernández, el entrenador, a quien la prensa catalana señala como el principal culpable de la mala racha del club.

Después de la caída ante el Real, el estatus de Xavi ha sufrido un duro golpe. Su plantel mostró un rendimiento muy deficiente, describiéndolo como su peor actuación. Asimismo, el estratega, expresó su profunda “decepción y tristeza”. Posteriormente, después del compromiso, envió un mensaje de disculpas a los seguidores del Barcelona por lo ocurrido.

“Por mi cabeza pasa decepción, tristeza. Es el fútbol y nos toca la cara amarga. Teníamos ilusión. Nos ha salido el peor partido de todos. Hemos tenido opción de recortar, pero el 3-1 nos ha puesto mal las cosas otra vez. El Real Madrid nos ha hecho daño con sus contras y transiciones. Pedir disculpas a la afición. Hemos dado la peor cara”, manifestó el DT.

A pesar de la difícil situación actual, según informaciones proporcionadas por el periódico catalán Mundo Deportivo, se ha señalado que el club está profundamente preocupado por la situación del conjunto blaugrana, aunque se asegura que el cargo de director técnico no está en riesgo.

Las fuentes mencionadas también indican que la dirección del club reconoce la supremacía del Madrid, afirmando que el cuadro blanco "pasó por encima" al Barça en esta final. No obstante, se señala que el enfoque actual debe estar en el próximo partido de Copa del Rey, contra el Unionista, y en lo que viene.





Postura de Xavi sobre su futuro en el FC Barcelona

Xavi Hernández es plenamente consciente de que su equipo está atravesando un período complicado. Hace solo unos días, los blaugranas lograron romper una mala racha al derrotar 2-0 a Osasuna en las semifinales de la Supercopa. Este triunfo puso fin a una sequía de 20 partidos y 114 días sin ganar por más de un gol de diferencia. Sin embargo, esta debilidad en el ataque se combinó con la fragilidad de la línea defensiva durante la final contra el Real.

En este sentido, Xavi expresó su disposición a enfrentar las desaprobaciones: “Sí, pero estoy preparado para aguantar las críticas, Ya las había antes, pero creo en el proyecto, en mí y en el futbolista. Hay que revertirlo desde el jueves. Estoy fuerte. Es un golpe duro para mí y los futbolistas, pero esto continúa. Ya lo hemos visto muchas veces, pero no queda otra que aguantar la crítica, es merecida”.

Por último, en cuanto a su futuro con los azulgranas, el entrenador expresó su compromiso de levantarse y continuar luchando por los títulos pendientes en la campaña: “Estoy tranquilo y muy cabreado y decepcionado, no hemos dado la cara que requería una final, pero como culé, no como entrenador. He vivido derrotas muy duras, pero queda toda la temporada, hay tres títulos, pero para todos. Volveremos, volveremos, estoy convencido”.

FC Barcelona: lo que se le viene

Luego de perder la Supercopa de España ante el Real Madrid, el FC Barcelona jugará en los octavos de la Copa del Rey contra Unionistas de Salamanca, el jueves 18, desde la 1:30 de la tarde (hora de Perú) y 7:30 p.m. en territorio español, en el Estadio Municipal Reina Sofía. Siguiendo con sus compromisos, también se presentará en LaLiga y lo hará frente al Betis el domingo 21, a las 12:30 p.m (hora de Perú) y 6:30 p.m, en territorio español, en el Estadio Benito Villamarín.

