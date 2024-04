Durante las últimas horas, el tema deportivo ha pasado a un segundo plano alrededor del FC Barcelona. La derrota a manos del Real Madrid y cómo el cuadro culé se va despidiendo de la temporada sin título alguno ha sido opacada –al menos por el momento– por la inesperada decisión de Xavi Hernández de hacer respectar su contrato, quedándose como director técnico del club hasta junio del próximo año, y no hasta finales de esta temporada como lo había anunciado el pasado 27 de enero. No obstante, contrario a lo que muchos creían, esta medida habría provocado varios desacuerdos en la interna de la directiva.

¿Pero qué había dicho Xavi hace solo unos meses? “Me gustaría anunciar que el 30 de junio dejaré de ser entrenador del Barça. Como culer no puedo permitir esta situación, se necesita un cambio de rumbo y de dinámica, los jugadores se liberarán y por el bien del club y la junta. Hemos estado reunidos ahora con Laporta y se lo he comunicado. Hasta ahora me han mostrado mucha confianza, no me muevo por cosas económicas, me mueve el corazón”, sostuvo en conferencia de prensa, luego de la caída por 5-3 ante el Villarreal Estadio Olímpico Lluís Companys.

El giro de tuercas a esta historia, en un momento donde el Barcelona venía siendo criticado por su derrota en el clásico español y su reciente eliminación en los cuartos de final de la Champions League frente al París Saint Germain, habría generado cierta desazón en algunos personajes importantes alrededor de Joan Laporta, presidente de la institución catalana. Según detalló el periodista Jordi Basté, el mandamás culé aceptó continuar con el estratega de 44 años solo porque este tenía como principal exigencia la de cobrar su último año de contrato, en caso se fuera en junio de este año.

Tal como se hizo público ayer, varios dirigentes del área deportiva asistieron incrédulos a la casa de Joan Laporta sin tener del todo claro el panorama de la continuidad de Xavi, agregó el presentador de radio y televisión en El món a RAC1. En dicha reunión estuvieron presentes el vicepresidente, Rafael Yuste; el director deportivo, Deco; y otros miembros de la secretaría técnica, como Enric Masip o Bojan Krkić. La historia se fue cocinando minuto a minuto, pero ellos no sabían que la medida ya estaba tomada con antelación.

Así pues, Jordi Basté añade que en los próximos días podrían darse las renuncias de algunos de los miembros de la junta directiva, al considerar que no se respetó lo que en un principio se había decidido entre todos. Asimismo, tampoco cayó nada bien que Yuste haya salido a hablar sobre la permanencia de Xavi, sin que el club lo haya hecho oficial en una conferencia de prensa como es lo más natural en estos casos.

Por otro lado, en RAC1 agregan que el pacto entre Joan Laporta y Xavi Hernández se basaría en dos puntos claves: el rol de su hermano Óscar como segundo entrenador y una mejoría notable en la preparación física del plantel, a cambio de que en el próximo mercado de fichajes, el presidente hiciera el esfuerzo de darle un plantel más competitivo que el que tiene ahora. Lo cierto es que no hay marcha atrás y el exmediocampista tendrá una última oportunidad para triunfar como entrenador del club donde es leyenda tras su pasado como futbolista.

Recordemos que el de Terrazas llegó al FC Barcelona tras haber estado dirigiendo durante cuatro temporadas en Qatar, sumando experiencia a cargo del Al Saad, precisamente el equipo donde disputó sus últimos cuatro años como jugador. Su arribo a tienda culé se dio para ocupar el lugar dejado por Ronald Koeman, quien fue destituido por malos resultados. Desde entonces, a pesar de la paciencia que le han tenido los hinchas por lo que representa en la historia del club, solo ha sumado dos títulos: una Liga y una Supercopa de España, ambos correspondientes a la temporada 2022-23.

¿Qué se le viene al Barcelona?

Luego de perder por 3-2 ante el Real Madrid, el Barcelona volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba al Valencia por trigésima tercera jornada de LaLiga 2023-24. Dicho compromiso está programado para el lunes 29 de abril desde las 2:00 p.m. (horario peruano, con siete horas más en España), se disputará en el Estadio Olímpico Lluís Companys y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por la señal de DSports, disponible en los canales 610 y 619 de DIRECTV, además de su versión de streaming a través de la plataforma de DGO.





