Todavía no es oficial, pero Yerry Mina sabe que su futuro está más lejos que nunca del FC Barcelona. Es por eso que el jugador colombiano ha decidido actualizar su biografía de Instagram y borrar todo tipo de vínculo con el club azulgrana.



El último lunes, el excentral del Palmeiras sorprendió a todos al borrar la información que desde enero especificaba que es (o era) jugador del Barcelona. En el perfil de Mina apenas se puede ver que ha vinculado su cuenta de Facebook. No hay más.

En los últimos días, Yerry Mina se ha mostrado inconforme con la situación que atraviesa en el Barcelona. No ha completado una temporada y en Camp Nou quieren sacárselo de encima. Manchester United y Everton son los clubes favoritos para hacerse con sus servicios desde el 2018-19.

"Pensaba muchas cosas. Muchas cosas malas. Pensé que estaba acabado. Yo entiendo que hay jugadores espectaculares, pero bueno, yo también quería tener un minuto. Pero no se dio. Y los pocos minutos que tuve, mal", confesó a 'El Tiempo'.



Mina, sin embargo, no se sintió solo porque tuvo el respaldo de los jugadores de Barcelona. "Tan mal me veía que Paulinho y Coutinho me alentaban todo el tiempo y me decían: 'Tranquilo, que todo va a estar bien'", dijo el colombiano.