El central colombiano del Everton, Yerry Mina valoró como positivos los meses que vistió la elástica del Barcelona porque aprendió "mucho con grandes jugadores", confesó el jueves en una entrevista con DirectTV.



Preguntado por su experiencia en el Barcelona, donde no gozó de continuidad en el equipo dirigido por Ernesto Valverde, Mina respondió: "Fue un momento de mi vida, no me arrepiento de nada porque aprendí mucho allá con grandes jugadores, Messi, Suárez, Paulinho, Coutinho..."



"Cada día compartía con ellos, cada día tú aprendes a pegarle más al balón, te enseñan cómo marcar, yo soy un afortunado por compartir con Piqué, con Umtiti, con Vermaelen", añadió sobre sus compañeros en el eje de la zaga.



"Siempre traté de dar mi granito de arena, lastimosamente casi no jugué, pero ahora aquí estoy haciéndolo, estoy muy feliz aquí", indicó el central del Everton, por el que fichó el pasado verano boreal después de siete meses en el conjunto culé.



Sobre el fútbol inglés, Mina indicó que lo que más le impactó "son los compañeros, que siempre están ayudándome con el idioma, ayudándome a encajar mejor en el equipo".



"Me gusta mucho este fútbol, siempre tiene que estar uno concentrado, siempre se juega a ida y vuelta, hay que estar muy preparado físicamente, siempre para el choque, porque si das ventaja te van a hacer gol", explicó Mina, autor de tres goles con Colombia en el reciente Mundial de Rusia, donde la selección cafetera cayó en penales en octavos de final ante Inglaterra.



Los delanteros de la Premier League son "rápidos, potentes, que siempre quieren hacerte daño, y es muy complicado marcarlos", indicó el central de 24 años, cuyo equipo ocupa el sexto puesto en la tabla.



"Mi sueño en la Premier es quedar campeón con el Everton y levantar la copa", concluyó un ambicioso Mina, aunque apuntó que el líder Manchester City "está muy bien".



Mina fue titular y disputó los 90 minutos en los cuatro últimos partidos del Everton en la Premier, ante Newcastle, Liverpool, Cardiff y Chelsea.