El mercado de fichajes en Europa terminó hace algunos días y Barcelona se llevó, por ejemplo, a Arturo Vidal y al brasilero Arthur. En cambio, Manchester United no hizo contrataciones descollantes para esta temporada, aunque tanto los 'Red Devils' y azulgranas han plantado un objetivo de cara a la campaña 2019-20. Así lo asegura este martes el diario Gazzetta dello Sport.

El citado medio italiano sostiene que tanto Manchester United como Barcelona han puesto su mira sobre la Roma, precisamente en el director deportivo Monchi. Ambos clubes están pendientes de su momento en la capital italiana para hacerse con los servicios del dirigente.

Además, el diario AS sostiene que no es la primera vez que Monchi es vinculado con Barcelona. Ya lo quisieron hace una temporada y añade que "Eric Abidal" no goza del consenso generalizado del Camp Nou". Y es que el español es un arquitecto a la hora de concretar fichajes.

Por ejemplo, para esta campaña en la Roma se ha llevado al joven talento Justin Kluivert, al argentino Javier Pastore y reemplazó al portero Alisson Becker (quien se marchó al Liverpool) con el sueco mundialista Robin Olsen.

Del otro lado aparece el United, quien pretende llevárselo debido a que la dirigencia actual no ha logrado conseguir a grandes figuras para esta temporada. Sería un pedido expreso del técnico José Mourinho.