'Chicharito' regresa a LaLiga: Sevilla muy cerca de concretar llegada de Hernández esta temporada

El libro de pases en Europa cierra este próximo 2 de septiembre y pueden haber sorpresas. Sevilla quiere dar el golpe y prepara la contratación de Javier 'Chicharito' Hernández para ser el nuevo '9' para esta temporada. Según explica Diario AS, la operación se encuentra muy avanzada.

El mexicano llegaría en las próximas horas a la capital hispalense para pasar por el reconocimiento médico y firmar un contrato que lo vincule a los Mestalla por las próximas tres temporadas como sevillista, luego se unirá con la selección azteca para disputar los amistosos programados por fecha FIFA.

West Ham , dueño del pase del delantero, ha negociado durante esto últimos días, y el traspaso se dará cerca a los 9 millones de euros incluido variables. Julen Lopetegui quería un delantero de características diferentes a las que tiene en el plantel y lo tendrá con 'Chicharito'.

Javier llega al Sevillacon el cartel de ser el "máximo goleador de la selección mexicana con 51 tantos en 108 partidos". Tuvo un ligero paso por el Real Madrid, en el vivió más de una buena experiencia.

Nuevas sorpesas en los fichajes de la Liga Santander

Neymar es otra figura que en las próximas horas puede sorprender en LaLiga. Barcelona va por él y Leonardo, director deportivo del PSG; ya reveló que existe contacto con los azulgranas.

"La negociación no está rota pero no hay acuerdo porque nuestras peticiones no han sido aceptadas. Estamos abiertos a hablar de jugadores pero no hay acuerdo. La posición del PSG y de Neymar siempre ha estado clara: si llegaba una proposición satisfactoria podría marcharse pero no es el caso" , agregó.



► Como 'CR7' y Messi no hay: 20 cracks de los que pensamos serían sus sucesores, pero fallaron en el intento [FOTOS]



► Se dio cuenta que no puede ser titular en el Barça y renovará para irse cedido a otro club top de LaLiga



► Sin Messi ni Suárez, pero con Ansu Fati: la convocatoria del Barcelona para el duelo ante Osasuna por Liga Santander



► Vía ESPN 2 y Movistar: Barcelona vs. Osasuna chocan en El Sadar por fecha 3 de Liga Santander 2019 | PREVIA