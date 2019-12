Ya fueron por él, no pudieron, pero no hay peor lucha que la que no se hace -o repite-. Atlético de Madrid mantiene en su órbita a Dani Olmo y buscará concretar su fichaje en este mercado de invierno, siempre y cuando logren ubicar a Thomas Lemar en otro club.

En el pasado, fue Vitolo la ‘piedra en el camino’ de los ‘colchoneros’ para fichar al jugador de Dínamo Zagreb. Los problemas con darle ‘salida’ al delantero provocaron que no llegara a buen puerto las negociaciones con el jugador de 21 años.

Sin embargo, los ‘rojiblancos’ mantuvieron a sus ojeadores en Zagreb para no descuidar la operación con miras a lo que podría suceder meses después y el tiempo es ahora: ni bien se abra el mercado de invierno, Atlético volverá a ir por Dani, aunque tiene algunas semanas para poder buscar nuevos aires a Lemar.

Un módico precio por Dani

La operación no es tan difícil en cuanto a lo económico. Dani Olmo está valorizado por su club en unos 40 millones de euros, que podría rebajarse al quedar el equipo croata fuera de toda competencia europea esta temporada.

El español quiere regresar a España y hasta Vitolo podría ser una de sus puertas para el Atlético de Madrid, aunque más complicada que la del propio Lemar. Su llegada está más que aprobada por el comando técnico y la dirigencia.

Dani salió de La Masía con 16 años para tener los minutos que necesitaba. De extremo se convirtió en un futbolista total, como lo ha demostrado también en la ‘Roja’. Puede jugar de mediocampista en ambas banda y hasta de falso '9′. Muchas opciones para el equipo del ‘Cholo’.

