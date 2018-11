El Atlético de Madrid pegó duro en el mercado de fichajes con inversiones como la de Thomas Lemar, Gelson Martins y otros jugadores más. Del mismo modo, los ‘colchoneros’ anunciaron la renovación de Antoine Griezmann, quien sonaba con fuerza en el Barcelona. Por ello, esta temporada se ha confirmado al equipo del ‘Cholo’ Simeone como una institución que comienza a acercarse a los más grandes de Europa en materia de inversiones.



Hablando de fichajes, en Radio Caracol se confirma que el ‘Atleti’ recomprará el 50% del pase del delantero colombiano Rafael Santos Borré. El actual jugador de River Plate nunca jugó en el equipo del ‘Cholo’ y apenas fue cedido al Villarreal, en donde su paso no fue nada bueno en LaLiga. No obstante, comprada la mitad de su pase por el equipo de Marcelo Gallardo, Borré ha tenido un gran 2018, en donde ha sido figura de los ‘Millonarios’ en la Libertadores.



River pagó 3.5 millones de euros por la mitad del pase del cafetero, a lo que el Atlético de Madrid tendrá que abonarle el doble para lograr el 100% de todo el pase, valga la redundancia. Los ‘colchoneros’ usarán una cláusula, por lo que el delantero regresaría a España.



En River ha mostrado su mejor cara y ha marcado gol en 14 ocasiones en los 50 partidos que ha jugado. Borré no podrá disputar el partido definitivo de la Copa Libertadores contra Boca por una sanción que acarrea tras ver la amarilla en el encuentro en la Bombonera.