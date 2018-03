Si fuese una reunión con Florentino Pérez, todos estarían hablando de una reunión secreta y que el Real Madrid no cumple los estándares en las negociaciones de clubes. Sin embargo, si la persona en cuestión es Diego Simeone , el fanático del fútbol no considera que haya problema, puesto que el Atlético de Madrid no tiene el dinero ni proyecto deportivo para ‘enamorar’ a Paulo Dybala. Eso, según diarios italianos.

Varios días después del encuentro, el 'Cholo', salió a aclarar la situacipon. “Es una pena que la información no sea buena. Si no es clara y buena, mezcla y confunde. Vivimos en un mundo a convivir con esa situación. Me crucé con Paulo Dybala y hablé con él, le dije lo que pensaba, que es un gran jugador. Que luego haya periodistas que desenfoquen esta situación… Siempre hay gente que lo hace bien y gente que lo hace mal”

El entrenador del Juventus, Massimiliano Allegri, no quiso estar ajeno del tema y bromeó sobre el supuesto interés del técnico del Atlético Madrid, Diego Simeone, para fichar al delantero del conjunto turinés Paulo Dybala, y confió en que si ambos han mantenido una comida, fuera el Cholo quien pagara.



"Espero que Simeone le haya invitado a comer, son cosas que pueden pasar. A lo mejor te vas al restaurante y te encuentras a Simeone", afirmó con tono de broma el entrenador del Juventus, próximo rival europeo del Real Madrid.



Allegri se refirió así a algunas informaciones internacionales que han asegurado recientemente que ambos comieron juntos en Madrid. "Lo más importante es que Dybala haga un gran final de temporada, porque le vale para el Juventus y también para el Mundial. Yo creo que al final Paulo Dybala irá al Mundial", subrayó el técnico de los turineses.