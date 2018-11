Más vale prevenir que lamentar. Samuel Umtiti aún tiene que arreglar sus problemas en la rodilla izquierda y parece que la solución más confiable está en el quirófano, lo cual obligaría al Barcelona tener que hacerse de los servicios de un central en el mercado de enero. Entre las distintas opciones que maneja Valverde y compañía destaca el nombre de Andreas Christensen.

El defensor central de 22 años no es del agrado de Sarri, o en todo caso, no está en los planes del entrenador del Chelsea. Sin embargo, en Stamford Bridge hay poca predisposición para negociar la salida de un jugador en plena temporada, y el primer acercamiento habría sido negativo para los azulgranas.



Pero en vistas de que lo de Umtiti puede ser algo realmente serio y que tome tiempo, en 'Can Barza' estarían decididos a ir más allá del simple sondeo e ir por el central danés, quien estaría dispuesto a probar suerte en España debido a los pocos minutos con los que cuenta en Chelsea. Incluso conociendo que su papel en el cuadro culé también sería secundario.

Cabe mencionar que el Chelsea le renovó contrato a Christensen en enero hasta el 2022, por lo que si el Barza lo quiere tendría que considerar incluso la posibilidad de pagar la cláusula de contrato, en caso falle la opción de la cesión.



Andreas Christensen fue reclutado por los 'Blues' hace seis años procedente del Brondby, y jugó las últimas dos temporadas en la Bundesliga, en calidad de cedido en el Borussia Mönchengladbach.