Barcelona continúa observando jugadores de cara a próximas temporadas. La dirigencia culé no parece conforme con las millonarias inversiones de Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Arthur, Arturo Vidal y compañía. No, los azulgranas buscan más para impulsarse como un equipo competitivo en todos los frentes de ataque. Desde la revalidación de La Liga hasta el título de la Champions League, que parece hecho a la medida del Real Madrid.



En medio del inicio de la temporada 2018-19, medios catalanes han indicado que Eric Abidal se encuentra en la búsqueda de un nuevo atacante para la segunda línea del Barcelona. No tiene sentido traer a alguien que se acerque al nivel de Messi, Luis Suárez y Dembélé, mejor es traer un jugador de recambio para ellos cuando se encuentren sentidos o con cansancio.



En esa línea, ¿qué jugador observa el ex lateral izquierdo del Barcelona? Se trataría del senegalés Nicolas Pépé, quien hasta hace un año jugada en la Segunda de Francia. Perteneciente a las filas del Lille, el delantero de 23 años se ha destapado con esa camiseta.



Pépé ha marcado 13 goles en la pasada temporada y, hasta esta fecha, ha anotado cuatro tantos en cinco partidos disputados, por lo que lo hace uno de los mejores jugadores de la presente Ligue 1. ¿Barcelona hará todo por ficharlo? Por ahora se trata de un seguimiento al futbolista. Si explota más, seguramente habrá conversaciones con su entorno.