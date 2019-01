De Italia a Barcelona: el crack que llegaría a la zaga en el mes de enero

Barcelona necesita de un central para pelear en LaLiga, Copa del Rey y Champions League. El equipo de Ernesto Valverde ha perdido terreno en la defensa y mantiene incertidumbre en el par de zagueros de cara al resto de la temporada 2018-19. Con Piqué no hay problemas, con Lenglet tampoco, pero el resto (incluido Samuel Umtiti) es una enfermería, por lo que la dirigencia catalana siempre mira nuevos valores en el mercado de pases, ahora en su etapa de invierno para los clubes de Europa. Este es el caso que llega desde Italia.



De acuerdo a medios de ese país, Milan Skriniar, de 23 años, es el central mejor posicionado que maneja el Barcelona para ficharlo en el mes de enero. Claro, hay otras instituciones interesadas por uno de los mejores prospectos del ‘Viejo Continente’, pero tratándose de los culés, el agente del futbolista y propio jugador siempre van a tener el interés de posicionarlo al lado de los mejores del mundo, como es el caso de Leo Messi y Luis Suárez.



Skriniar tiene contrato con el Inter de Milán hasta el 2023 y cobra un sueldo de 2.2 millones de euros por cada temporada. En materia económica con el futbolista, el Barcelona no tendría problemas para mejorarle el contrato, el tema se encuentra en la disposición de los italianos de negociar con los culés en un posible pase en medio de la temporada.



Como se recuerda, tocando otro caso, Real Madrid siempre ha estado interesado en Mauro Icardi, aunque el Inter siempre remite a una oferta no menor de 100 millones de euros. ¿Cómo será el caso de Skriniar si el Barcelona realmente oferta por el eslovaco?