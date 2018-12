De acuerdo a medios en Europa, Barcelona se encuentra en búsqueda de un atacante que supla a Luis Suárez cuando no se encuentra en óptimas condiciones u necesite un descanso en una temporada con competiciones como la de LaLiga, Copa del Rey y Champions League. En ese sentido que la dirigencia azulgrana se encuentra en el acecho hacia ‘9’ no extrañaría a nadie. Sin embargo, sí cuando el jugador proviene de la Premier League. Primero se habló de Harry Kane y ahora se ha escrito sobre el delantero Richarlison, del Everton.



El joven atacante llegó este pasado verano a Goodison Park procedente del Watford, a cambio de 39,2 millones de euros, por lo que su hipotético fichaje se antoja complicado.



Sin embargo, las buenas relaciones que existen entre las directivas del Barça y el Everton, demostradas con las ventas de Yerry Mina y Lucas Digne y la cesión de André Gomes, podrían abrir una posibilidad a la llegada de Richarlison al Camp Nou.



Richarlison ya ha sido internacional absoluto con Brasil y ha marcado seis goles en los tres amistosos que ha disputado con la ‘Canarinha’. ¿Será el próximo delantero culé? La inversión tendría que ser un poco alta para llevarlo a Cataluña, aunque no sería con niveles de lo pagado en su momento por Ousmane Dembélé y Philippe Coutinho. Todo está en sus manos.