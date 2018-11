El Barcelona sigue desde hace varios meses a Frenkie De Jong , un volante de 21 años de la escuela del Ajax que puede ser el fiel estilo culé con los catalanes. Sin embargo, cuando se trata de una fichar a un joven promesa en Europa, un club top no es el único que le sigue la ficha: hay otros también. Primero fue el Manchester City de Pep Guardiola y ahora parece haberse metido el PSG de Thomas Tuchel, quien pretende una revolución en París.



De acuerdo a medios franceses, Nasser Al-Khelaifi tendría barajado presentar 80 millones de euros por el pase del centrocampista holandés, algo que el Barcelona no tendría dispuesto a competir ni mucho los ‘Citizens’. Cuando en Francia preguntan por ti, y pese a que hay problemas con el ‘Fair Play Financiero’, es muy probable que la oferta sea millonaria.



¿A cuánto asciende esta cifra? Nada menos que 80 millones de euros, muy lejos de los 50 que se planteaba pagar el Barcelona al Ajax. Marc Overmars, director deportivo del club, le ha comunicado a De Jong y su agente que tiene el visto bueno para marcharse en la próxima temporada, aunque una cosa parece cierta: será la venta más cara en la historia de los holandeses, por lo que se encuentra pagando el mercado por el mediocampista.



La ventaja del Barcelona es que tiene a Rabiot en la recámara. Mientras el francés no renueve por el PSG es una opción más barata que De Jong y que le permitiría afrontar el fichaje de De Ligt que es ahora más urgente para el Barça. Así están las cosas con De Jong.