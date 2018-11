En España se dice que Barcelona lo quiere, pero no se anima a apostar una nueva inversión por él. Se llama Nicolas Pépé, lleva ocho goles y siete asistencias en la presente temporada de la Ligue 1, tiene 23 años y el Arsenal de Unai Emery es el nuevo interesado en el mercado de fichajes en Europa. ¿A cuánto ascendería la cifra? Nada menos que 50 millones de euros, según ‘The Sun’.



Asimismo, de acuerdo al portal digital ‘Le10sport.com’, el cuadro francés se encuentra dispuesto a venderlo en el presente mercado de fichajes de verano. Pépé, de 23 años y que en este arranque de temporada está siendo una de las sensaciones de la Ligue 1. Por ese motivo, el atacante está llamando la atención de Barcelona y Arsenal, entre otros equipos.



Pépé, como informó Mundo Deportivo en su edición de hace algunos meses, es del agrado de la secretaría técnica, y cuenta con el aval del director deportivo, Eric Abidal.



De hecho, está haciendo un estrecho seguimiento del delantero marfileño. En caso de decantarse por su fichaje, faltará por ver si el Barcelona es partidario de ficharlo ya en enero o prefiere esperar al próximo mercado de verano. Lo cierto es que hacen falta delanteros para cubrir el espacio de las estrellas ya mencionadas. ¿Fichar o no? He ahí el dilema.