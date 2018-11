Mientras Neymar sonreía en París con el PSG, el Barcelona hablaba sobre la posibilidad de repatriarlo para la próxima temporada en la ciudad de Eindhoven. En la Champions League, los culés aseguraban el primer lugar en el Grupo B de la fase de grupos, así como se hablaba por primera vez sobre la posibilidad de fichar de vuelta al astro brasileño. El consultado fue el director deportivo de relaciones institucionales del club, Guillermo Amor, quien jugó al misterio a la prensa española, que especula desde hace unos meses con el delantero parisino. ¿Llegará ‘Ney’?



“Todo puede pasar”, indicó Amor al micrófono de Movistar Liga de Campeones, acabado el partido frente al PSV en Eindhoven. Como se sabe, Neymar sonó en la órbita de Florentino Pérez para el Real Madrid, pero en los últimos días ha tomado más fuerza para el Barcelona de Ernesto Valverde. Se habla de que el presidente madridista no valoraría su fichaje por su alto coste, así como la posibilidad de que el jugador no caiga a gusto en la afición.



El caso de ‘Ney’ en Cataluña es totalmente distinto. Si bien no agradó su partida a París, una hipotética vuelta no le molestaría al fanático, especialmente por el rendimiento que mostró cuando vestía la camiseta blaugrana, así como la posibilidad de que ahora sí se convierta en una especie de reemplazo para Lionel Messi y Luis Suárez, cada vez mayores.



Neymar se fue del Barcelona a cambio de 222 millones de euros. Su regreso al Camp Nou podría rondar la misma cifra de su cláusula de rescisión o unos 78 millones más, tal como se especula en España como en Francia. Se acerca ‘Ney’ a LaLiga.