Oferta de la Premier: la oferta para llevarse a Samuel Umtiti fuera del Barcelona

No ha llegado De Ligt, aunque el Barcelona parece no considerar tan imprescindible a Samuel Umtiti. Mientras los catalanes realizan la pretemporada, hay otros grandes equipos en Europa que siguen en búsqueda de los jugadores de su plantilla. No solo se trata de Malcom y Philippe Coutinho, en la lista también se encuentra el zaguero campeón del mundo. De acuerdo ‘le10sport.com’, el Manchester United prepara una millonaria oferta por el galo.



¿A cuánto asciende la propuesta de los ‘Red Devils’? 50 millones de euros. Manchester United considera suficiente la oferta a los catalanes por el central de 25 años de edad. Cuando llegó procedente del Olympique de Lyon, Barcelona depositó 25 millones en las arcas de la institución francesa, por lo que estaría ganando el doble de la inversión que realizaron en su momento.



Manchester United ya tentó a Umtiti en la pasada temporada antes de que se renovara su contrato. Ahora los ‘Red Devils’ salen de nuevo por él y esperan traerlo a la Premier League, en donde depositan su confianza de que sea un alto valor para su defensa.



Samuel Umtiti ha sido vinculado durante las últimas semanas como moneda de trueque en el mercado de fichajes de verano. Queda claro que la lesión de rodilla genera incertidumbre en la directiva y, sobre todo, en el cuerpo técnico de Valverde para el 2019-2020.



