El último jueves una noticia llamó la atención en los diarios ingleses. Una supuesta pelea entre Paul Pogba y Jose Mourinho por el "hablar demás" del fancés provocó la ira del entrenador que le reclamó tras la victoria 2-1 ante Leicester City. Esto abrió los ojos en Barcelona.

Pogba recalcó que “hay cosas que puedo decir y hay cosas que no puedo decir, de lo contrario sería sancionado”. 'Mou' no entendió el tono de las declaraciones y le recalcó que cualquier molestia debe ser conversada con él y no revelada a los medios.

Según Mundo Deportivo, 24 horas antes de que la pelea salga a la luz, el presidente del Barza , Josep Maria Bartomeu, reconocía que un fichaje más podría llegar a Cataluña. El club no ve malos ojos la operación pero la ve complicada, principalmente por el elevado precio, aun teniendo los 100 millones no gastados en Griezamann.

"Es un gran jugador", se limitó a decir Ernesto Valverde sobre Pogba. Sabe que tener entre sus filas a un campeón del mundo puede ser un plus.

Hace un tiempo Pogba no está contento en United ; sin embargo, espera que si sale, sea de manera consensuada, sin esfuerzos y de conformidad con las ambas partes, llegando a un acuerdo que favorezca a ambos.