Barcelona y Real Madrid siempre tienen en la mira jugadores en común, sobre todo en las últimas temporadas. El primer caso fue Vinicius Junior, el segundo fue Rodrygo y ahora parecerlo serlo Marcus Rashford , el delantero del Manchester United. De acuerdo al diario ‘Sunday Express’, los catalanes se encuentran interesados en los servicios del delantero inglés, por lo que podría imprimirle al juego de Ernesto Valverde por la banda derecha.



Con una situación contractual hasta el 2020, Marcus Rashford no renueva con el Manchester United, por lo que clubes top en Europa se interesan en el seleccionado inglés. Con Mourinho fuera, el atacante puede sentirse más cómodo, aunque cuando tocan el Barcelona y Real Madrid a tu puerta, todo puede cambiar para ellos. Así son las cosas en el mercado.



El Real Madrid, de acuerdo a medios españoles, viene siguiéndole la pista a Rashford, tratándose de un delantero joven que puede rendir en el futuro. Barcelona, no obstante, piensa lo mismo que la institución que presidente Florentino Pérez, por lo que veremos una posible disputa entre los dos más grandes de España en los próximos meses.



El Manchester United le habría ofrecido un sueldo de 8.75 millones de euros para renovarle el contrato al delantero, por lo que tendrá que decidir en las próximas semanas. ¿Se quedará en Old Trafford o se marchará al Camp Nou o Bernabéu? En el mercado de fichajes siempre aparecen rumores y los jugadores top siempre saldrán a la palestra.