Más fichajes: Barcelona ya tiene al ‘reemplazo de Cillessen para la próxima temporada

Se llama Koen Casteels, tiene 26 años y mide 1.97 metros de estatura. De nacionalidad y con varias temporadas en la Bundesliga, el portero interesa al Barcelona de cara a la próxima temporada. Razones no le faltan a los culés: Jasper Cillessen desea emigrar a otro club para tener más minutos de juego y tentar una titularidad, algo que no puede hacerlo con los culés, dada la presencia de Ter Stegen en la alineación titular de Ernesto Valverde.



En ese contexto, la revista alemana ‘Kicker’ publicó el interés del Barcelona, junto a otros grandes de Europa como es el Chelsea y el Arsenal, actual arquero de Wolfsburgo. “Vamos a echar un buen vistazo a lo que situará sobre la mesa el próximo verano. Sabemos que algunos clubes lo están siguiente con atención, es lo normal” indicó el agente del futbolista, que podría dejar en Alemania tras ocho años de carrera en la Bundesliga.



El caso de Cillessen es clarísimo. En tres temporadas con el Barcelona, apenas ha tenido minutos en la Copa del Rey e incluso el miércoles pasado fue suplente en el partido vs. Real Madrid. El seleccionado holandés desea minutos y se habla de equipos de la Premier League que podrían tentarlo de dejar al Camp Nou para la siguiente temporada.



Cillessen dejó al Ajax a cambio de 13 millones de euros de parte del Barcelona. Tal parece, que con 29 años de edad, el guardameta quiere probar nuevos aires en Europa.