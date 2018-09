Sin pensarlo dos veces. El entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone , fue invitado a una entrevista con el programa 'El Partidazo de COPE', y tuvo clara su decisión al momento de escoger entre fichar a Neymar o a Kylian Mbappé para su equipo.



'' Neymar. Seguro. Neymar trabaja, Mbappé es mucho más individualista", fue la contundente respuesta del 'Cholo' al periodista a cargo de la entrevista. Y es que tal parece que Simeone le da un valor agregado al trabajo en equipo antes que a las capacidades técnicas de cualquier jugador.

Su palabra pesa. Cabe destacar que Simeone no es un técnico que se tome ese tipo de decisiones a la ligera, puesto que en los siete años que lleva en el banquillo del Atlético, sus logros y títulos lo respaldan al momento de preferir a 'Ney' por sobre Mbappé.

Sin embargo, esa no sería la única pregunta 'picante' de la extensa charla con 'COPE'. Al ser cuestionado por el estilo de juego que implantó en el Atlético de Madrid, el DT argentino reflexionó: ''¿Qué ha sido el Atleti siempre? Equipo contragolpeador, fuerte, duro... Y con talento, si no no ganas''.

Además, Simeone aseguró que el Atlético ahora está para competir por ser el tercero de la liga de España, y porqué no, ser capaz de pelear con los otros dos clubes de arriba: el Barcelona y el Real Madrid. "El Atleti compitiendo está entre los tres primeros. Hemos crecido", sentenció.