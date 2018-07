Las oficinas del Barcelona continúan con movimientos de parte de su directiva. Y es que esta trabaja para los fichajes de la próxima temporada - para la Liga , Copa y Champions - luego de asegurar la contratación del extremo brasilero Malcom procedente del Bordeaux, Lenglet y Arthur. Desde hace semanas la prensa catalana sostuvo que el joven volante holandés Frenkie de Jong está en la mira de Ernesto Valverde y el mismo jugador se ha encargo de confirmar esta situación.

Frenkie de Jong , quien tan solo tiene 21 años de edad y fue titular en Ajax de Amsterdam en la pasada temporada, aseguró que hay intención del Barcelona en contratarlo de cara a la campaña 2018-19. Si bien es cierto que lo quieren, mantiene cierto perfil bajo para que las conversaciones no cesen en los siguientes días.

"Simplemente ahora sigo siendo jugador del Ajax. No puedo decir mucho al respecto, pero sí que hay interés (del 'Barza'). Todo el mundo sabe de eso. Están negociando. Resulta bonito verme en algunos de los diarios más importantes de España", fue lo que dijo De Jong en declaraciones que dio a 'Voetbal International'.

Asimismo, mencionó que en su cabeza pasa ahora hacer una buena pretemporada con su actual club. De ahí se verá si es que pasa a las filas del conjunto del Camp Nou. "Quiero concentrarme en mi equipo", añadió el también cedido al Willem II de su país.

Para el portal Transfermarkt , el mediocampista Frenkie de Jong tiene un valor de 7 millones de euros, aunque los culés pagarían cerca de 20 millones por su traspaso. También ha sido parte de los planteles Sub 15, Sub 18, Sub 19, Sub 20 y Sub 21 en la Selección de Holanda.