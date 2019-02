Se las sabe todas: curiosa respuesta de De Ligt por su posible traspaso al Barcelona este 2019

Su aún compañero Frenkie de Jong será azulgrana para la próxima temporada y él tiene el sueño, también, de ser uno de los fichajes culés. No es un secreto a voces decir que el joven defensa holandés Matthijs de Ligt es pretendido por Barcelona de cara a la próxima temporada y zaguero sueña con llegar al Camp Nou.

Pese al conocido interés del Barcelona para contar con Matthijs de Ligt, el jugador siempre se ha mantenido cauto a la hora de declarar respecto a este tema. Tras el pasado duelo del Ajax, su club, ante VVV-Venlo, respondió así.

"Lo que puedo decir es que todos los rumores me hacen reír porque algunas cosas que se comentan puede que no sean verdad", indicó De Ligt en zona mixta a los medios de su país. Asimismo, sostuvo que si comenta todo lo que se dice "no pararía".

No obstante, el diario Mundo Deportivo indica que el 'Barza' no la tendrá fácil para ficharlo. Otros cuadros como PSG y Juventus le siguen la mira la campaña 2019-20.



Por otra parte, en Barcelona se preparan para el partido de este miércoles frente al Real Madrid por la ida de semifinales de la Copa del Rey. Lionel Messi es duda ya que no entrenó luego de un golpe tras duelo ante Betis el último sábado.