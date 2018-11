Luis Suárez viene de un domingo pasado de ensueño. Como se recuerda, el delantero del Barcelona le marcó un triplete al Real Madrid en el Clásico español jugada en Camp Nou por la jornada 10 de LaLiga Santander. No obstante, previo a sus goles el delantero no la pasaba muy bien.

Y es que se ganó algunas críticas porque no marcaba. El 'Pistolero' sabe que las rachas de los atacantes son de momentos y así lo mostró en entrevista con Uruguay Sport 890. ¿Qué dijo Luis Suárez sobre que Barcelona ya empezó a buscarle reemplazo?

"Que estén buscando un nuevo '9' me parece normal. Ya tengo 31 años y el fútbol no es para siempre", fue lo que sostuvo Suárez en conversación con el citado medio. Tiene claro que en algún momento tendrá que salir del 'Barza', a donde llegó procedente del Liverpool en 2014.

Asimismo, respondió por las críticas que recibió en las últimas semanas. "Uno es profesional y debe aceptar vivir con eso. En los últimos partidos me he sentido cómodo y contento. Estoy muy tranquilo", añadió el también ex Ajax de Amsterdam.

Con sus tres tantos al Madrid, Luis Suárez llegó a los siete goles en lo que va de LaLiga Santander 2018-19. No jugó el miércoles ante Cultural Leonesa por la Copa del Rey.