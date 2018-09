Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Arturo Vidal y el brasilero Arthur son algunos de los volantes que Barcelona tiene para esta temporada. Los culés tienen opciones para alternar en su mediocampo, aunque también están pendientes de lo que ofrecerá el mercado de verano de fichajes de cara a la próxima campaña. Los nombres de Adrien Rabiot y Frenkie de Jong están bajo la lupa.

Sin embargo, la posible contratación de ambos jugadores para la campaña 2019-20 se podría entrampar debido a los trabas que podrían poner el PSG y Ajax de Ámsterdam, respectivamente. Parecía fácil, pero Barcelona no la tendría así.

En el caso de Rabiot está que PSG va a trabajar sobremanera en su renovación de contrato (vence a fin de temporada). El volante francés bien podría negociar con Barcelona a partir del mes de enero, pero en la tienda parisina quieren sacar dinero por su traspaso al, posiblemente, conseguir otra vez su rúbrica. Así lo apunta el medio catalán Mundo Deportivo.

Del otro lado de la esquina se encuentra el joven mediocampista holandés De Jong. Su club confirmó que el 'Barza' ofertó por él, pero que el dinero ofrecido no cubría sus pretensiones. "No lo han valorado y en enero no lo dejaremos salir", dijo hace poco el director deportivo Marc Overmars.

Para el portal Transfermarkt, Frenkie de Jong tiene un valor de 7 millones de euros. No obstante, el cuadro tulipán no pediría menos de 20 millones por su pase.