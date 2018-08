Barcelona corre contra el tiempo para gestionar cualquier fichaje de cara a la temporada de la Liga Santander que empieza este fin de semana. Los culés, por ejemplo, se aseguraron a Malcom, Arturo Vidal, Arthur y Clément Lenglet, y el nombre del Frenkie de Jong aún está en la agenda azulgrana. Así lo asegura este miércoles el diario Mundo Deportivo a través de su edición digital.

Es más, Frenkie de Jong fue consultado si en los próximos días se convertirá en nuevo jugador del Barcelona. No se amilanó y el holandés de 21 años respondió a la prensa de su país. "En un principio me voy a quedar en el Ajax de Amsterdam, aunque en el fútbol nunca se puede saber nada", sostuvo.

Asimismo, De Jong sostuvo que si el 'Barza' pone una gran cifra por él, su actual club no pondría trabas para dejarlo irse al Camp Nou. "A lo mejor, en los próximos días hay un equipo que ofrece una gran cantidad de dinero y me dicen que me puedo ir. Nunca se puede asegurar algo al 100%, aunque las posibilidades que me quede son grandes", añadió.

Además, mencionó que no existe un pacto entre ambas directivas para que se empiece a negociar si es que el Ajax queda eliminado de la Champions League. "Eso es falso. En el mercado de fichajes siempre se inventan rumores", sentenció.

Como se recuerda, el Ajax de Amsterdam juega actualmente la ronda previa de la Champions. El pasado martes le ganó 3-0 al Standard Leija en condición de local y en la siguiente etapa se verá las caras ante el Dynamo Kyiv de Ucrania.